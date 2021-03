Bauprojekt in Sevelen : Haltestellen in Sevelen werden behindertengerecht

Sevelen Baumaschinen bestimmen derzeit das Bild auf einem Abschnitt der Dorfstraße in Sevelen. Es handelt sich um die erste von insgesamt vier Umbaumaßnahmen.

Mit einem Engpass müssen derzeit die Verkehrsteilnehmer auf der Dorfstraße in Sevelen fertigwerden. Genauer: in der Umgebung des Bürgerhauses. Dort sind seit Montag Bauarbeiten im Gange.

Wie Vorarbeiter Johannes Loy von der Gelderner Bauunternehmung Stratmans am Mittwoch erläuterte, wird die Bushaltestelle in Fahrtrichtung Dorfkern behindertengerecht umgebaut. Es werden höhere Bordsteine gesetzt, damit Rollstuhl- und Rollatorfahrer barrierefrei in die Busse einsteigen können. Außerdem werden Blindenpflaster auf den Boden eingelassen, die Blinden und Sehbehinderten mit taktilen Elementen die Orientierung erleichtern. Laut Loy sind für diese Maßnahme sechs Arbeitstage vorgesehen. Der Abschluss dürfte somit in der Woche nach Ostern sein.

Wie Loy, der am Mittwoch mit drei Kollegen auf der Baustelle war, weiter erklärte, geht es nach der laufenden Maßnahme mit dem behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen in Sevelen weiter. Direkt danach ist die Haltestelle schräg gegenüber in Fahrtrichtung Geldern an der Reihe. Im Anschluss daran werden die genannten Umbaumaßnahmen an den beiden Bushaltestellen auf dem Kirchplatz vorgenommen.