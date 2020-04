Unfälle in Sevelen : Vier Verletzte bei zwei Unfällen in Sevelen

Sevelen Auf der L 362 bei Sevelen haben sich in kurzer Zeit zwei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden insgesamt vier Menschen verletzt. Eine Person war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Zwei Schwerverletzte gab es am Donnerstagvormittag. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr. Laut Polizei war eine 79 Jahre alte Autofahrerin aus Issum auf der Holthuyser Straße unterwegs und wollte die L 362 geradeaus überqueren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 48 Jahre alten Autofahrerin aus Geldern, die auf der L 362 in Richtung Aldekerk unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge auf den Grünstreifen beziehungsweise in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die 48-Jährige wurde hierbei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Beide Frauen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat zur Unterstützung der Unfallaufnahme eine Drohne eingesetzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle war zwei Stunden lang gesperrt.