Veranstaltung auf dem Kirchplatz Auf zum kleinen Lichterzauber nach Sevelen

Der Werbering Sevelen Hexenland lädt zum Lichterzauber am Freitag, 24. November, von 16 bis 22 Uhr ein. Auch dieses Jahr findet der kleine Lichterzauber auf einem Teil des Kirchplatzes in Sevelen statt. Geboten wird eine gemütliche Atmosphäre mit Lichtern und ein paar Verkaufsstände sowie Schlemmereien. Dazu bietet der Werbering Sevelen Hexenland heißen Glühwein, alkoholfreien Punsch und eine leckere Wurst vom Grill an. Auch die beliebten Leckereien von Café Böhnchen werden den Gästen angeboten, sowie selbstgemachte, herzhafte und süße Crêpes der DLRG. Zudem wird es für die Kleinen und Großen noch Zuckerwatte, Popcorn und gebrannte Mandeln geben. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich außerdem auf ein paar schöne Stände zum Stöbern und Kaufen freuen. Die Händlerinnen und Händler werden selbstgemachte Dekoration aus verschiedenen Materialien und selbstgestrickte Ware und Häkeltiere ausstellen. Ein Stand mit Heliumballons und eine Kindereisenbahn werden für die kleinen Besucher ein Highlight sein. Auch dieses Jahr wird der Werbering eine Verlosung mit tollen Gewinnen organisieren und den beliebten Hexenland-Kalender zum Verkauf anbieten. Für zwei Euro kann der Kalender mit Fotos aus Sevelen, Oermten, Vorst und Großholthuysen erworben werden. Der Kalender beinhaltet alle anstehenden Termine und Veranstaltungen aus Sevelen und Oermten. Auch die Feiertage und die Mülltonnenentsorgungtermine lassen sich dem Kalender entnehmen. Zudem stehen sechs Spalten für die ganze Familie zur Verfügung. Ein Dank geht besonders an die Sponsoren, die an dem Kalender mitgewirkt haben und die in dem Kalender ebenfalls aufgeführt sind. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wird auch in diesem Jahr wieder für einen guten Zweck im Dorf gespendet.