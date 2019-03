Runder Geburtstag: Kerkener Landfrauen feiern im Adlersaal 70. Geburtstag

Viele Ehrengäste und Besucher bei der Veranstaltung. Vereinsmitglieder bieten selbst gemachte Produkte an. Ein Erinnerungs-Fotoalbum ist entstanden.

Sonja Stegers, Vorsitzende der Kerkener Landfrauen, begrüßte zur Feier des 70-jährigen Bestehens die zahlreichen Ehrengäste, Landfrauen und Besucher am Samstag im Nieukerker Adlersaal. Pfarrer Christian Stenz freute sich in seinem Grußwort über die gelebte Solidarität und Gemeinschaft der Landfrauen. Der Zusammenhalt von Menschen gehöre auch zu den christlichen Grundsätzen. Ebenso freute er sich über die anwesenden jungen Landfrauen und Landmädchen, die sich auch zukünftig für ein Fortbestehen dieser Vereinigung ehrenamtlich einsetzen. Die Vorsitzende der Bezirkslandfrauen Geldern, Barbara Fronhoffs, überreichte Stegers zum 70. Geburtstag des Ortsvereins einen Gutschein für die Vereinskasse.

Am Stand von Judith Deselaers und Diana Valks-van Adrichem kamen durch das frische Grün in den Blumengestecken Frühlingsgefühle auf. Valks-van Adrichem bietet Workshops an, in denen Teilnehmer sowohl Tür- und Tischkränze als auch Bepflanzungen und Gestecke erstellen können. Für Unterhaltung sorgten die Kerkener Country-Ladies. Sie tanzten auf der Bühne im Hippie-Outfit zu 70er-Jahre-Hits .