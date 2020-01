Erfolgsgeschichte mit schwierigem Start : Die Siedler von Lüllingen

Lüllingen Im Jahre 1929 wurde Deutschlands erste Rentengutsiedlung gegründet. Die ersten 17 Siedler waren ausgewählte Gärtner, Fachmänner im Gemüsebau, die der immer drückender werdenden Auslandskonkurrenz Paroli bieten sollten.

Historie Die Geldernsche Kreisbahn war zwischen 1901 und 1932 in Betrieb und fuhr zwischen Kempen und Kevelaer. Die Schmalspurbahn hatte auf der Strecke Haltestellen in Orten wie Wachtendonk, Straelen, Walbeck oder auch Auwel-Holt. Die Lokomotiven wurden nach Städten benannt. Die ersten drei erhielten die Namen „Geldern“, „Straelen“ und „Kevelaer“. Da der Personenverkehr – insbesondere durch die Wallfahrt – stetig zunahm, wurde 1903 eine vierte, die den Namen „Neubeckum“ erhielt, und 1926 eine fünfte Lok, „Kempen“, angeschafft.

Jahre härtester Arbeit und bitterer Enttäuschungen nahmen damals ihren Anfang. Das Gelände wurde von der Gelderner Kreisbahn durchschnitten, dadurch waren die Transportwege für die Gärtner schon weitgehend gelöst. Zwar erzielte die Siedlung in den Anfängen durchaus befriedigende Erträge, doch der Preisverfall für Freilandgemüse war in den ersten Jahren dramatisch. Hinzu kam die Weltwirtschaftskrise und so drohte vielen Gärtnern schon nach wenigen Jahren das finanzielle Aus. Erst der politische Umbruch im Jahre 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und der damit verbundene Ruf nach deutscher Ware brachten die Wende, und allmählich stabilisierte sich die Lage in den Betrieben. Die Anlaufjahre waren überstanden, aber dann folgten die Kriegsjahre, danach galt es, die kriegsbedingten Schäden zu beheben.