Musical in Kevelaer : „Kein Pardon“ gibt es im Konzert- und Bühnenhaus

Musical in Kevelaer

Ruhrpott trifft auf Showbusiness am Samstag, 30. April, beim Musical „Kein Pardon“ im Konzert- und Bühnenhaus. Foto: Kirsten Nijhof

Kevelaer Das Musical von Thomas Hermanns und Hape Kerkeling basiert auf dem gleichnamigen Film von 1993 und erzählt die Geschichte von Schnittchenauslieferer Peter Schlönzke.

Für diejenigen, die mal wieder herzhaft lachen möchten und wo die Pandemiezeit für einen Abend nicht im Vordergrund stehen soll, für diese „Vergnügungssüchtigen“ hat das Kevelaer Marketing die Lösung: Am Samstag, 30. April, um 20 Uhr kommt Hape Kerkelings Erfolgsmusical „Kein Pardon“ ins Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt. Die Produktion von Frank Serr Showservice verspricht: Hier bleibt kein Auge trocken.

Peter Schlönzke arbeitet als Schnittchenauslieferer im Familienbetrieb und ist großer Fan der Unterhaltungssendung „Witzigkeit kennt keine Grenzen“ von Moderator Heinz Wäscher. Einmal dem Moderator der Samstagabendshow die Hand schütteln, das war schon immer Peters heimlicher Traum. Seine Mutter meldet ihn für eine Talentshow der Sendung an. In einer Livesendung wird Schlönzke als „Lustiger Glückshase“ eingesetzt. Als er im Verlauf der Sendung einen Wutausbruch bekommt und Wäscher wüst beschimpft, begeistert dies den Programmdirektor dermaßen, dass er Schlönzke den Moderatorenplatz Wäschers anbietet.

Das Musical von Thomas Hermanns und Hape Kerkeling basiert auf dem Film „Kein Pardon“ von 1993. Mit der rauen Ruhrpott-Welt und der Gute-Laune-Welt des Unterhaltungsfernsehens treffen auch zwei musikalische Welten aufeinander. In der Tourist-Information im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, in Kevelaer oder per Telefon unter 02832 122991 gibt es Karten zum Preis von 25 bis 40 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel. Geboosterte Besucher brauchen keinen zusätzlichen Test nachweisen.