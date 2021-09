Veranstaltungsreihe in Kevelaer : Kevelaerer „Orgelwoche“ mit Führungen

Die Seifert-Orgel in der Kevelaerer Basilika. Foto: Veranstalter

Kevelaer Die „Königin der Instrumente“ steht in der Wallfahrtsstadt vom 6. bis 14. September im Mittelpunkt. Es gibt dabei Angebote für alle Altersgruppen.

Sie wird gerne als „Königin der Instrumente“ bezeichnet, denn sie ist ein komplexes musikalisches Wunderwerk aus Pfeifen und Tasten, das so leise wie ein Windhauch, aber auch lauter als ein ganzes Orchester klingen kann. Die Marienbasilika in Kevelaer verfügt über eine Orgelanlage, die mit ihren 135 Registern, die größte deutsch-romantische Orgel der Welt darstellt. In diesem Jahr hat die Konferenz der Landesmusikräte in Deutschland die Orgel als „Instrument des Jahres“ ausgewählt. Aus diesem Anlass findet in der Wallfahrtsstadt die „Orgelwoche“ statt. Von Montag, 6. September, bis Dienstag, 14. September, können Jung und Alt ein vielfältiges Programm genießen.

Um etwas über die „Geschichte der Orgelpfeifen“ zu erfahren, treffen sich die Vorschulkinder am Dienstag, 7. September, 9 und 9.25 Uhr, in der Basilika. Dort werden sie vom Basilikaorganisten Elmar Lehnen empfangen und hören im Kircheninnenraum die spannende Geschichte. Es wird um eine Anmeldung in der Tourist-Information Kevelaer unter Telefon 02832 122991 oder per E-Mail tourismus@kevelaer.de gebeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen begrenzt.

Ebenfalls am Dienstag, 7. September, gibt es ab 20 Uhr ein Konzert mit Elmar Lehnen an der Orgel und Chordirektor Romano Giefer am Klavier. Sie spielen Werke von Bach, Mozart und weiteren Komponisten. Die Eintrittskarten kosten neun Euro und werden vor Ort verkauft.

Am Donnerstag, 9. September, findet eine Orgelführung in der Basilika und Kerzenkapelle statt. Hier werden die Besucher von Elmar Lehnen geführt, der die Orgeln beider Kirchen erklärt und bespielt. Die Führung ist auf 25 Personen beschränkt. Die Tickets sind für sechs Euro pro Person in der Tourist-Information im Rathaus zu erwerben.

Der Samstag, 11. September, beginnt um 16 Uhr mit einer Orgelführung in der St.-Antonius-Kirche. Die Führung übernimmt der Organist der Antonius-Kirche, Christian Franken. Diese Führung kann von zehn Personen erlebt werden. Die Tickets gibt es für sechs Euro pro Person ebenfalls im Rathaus.

Ein besonderes Erlebnis verspricht am Samstag, 11. September, um 20 Uhr die Vigil am Vorabend der Feier von Mariä Geburt in der Basilika zu werden. Eine Vigil ist eine liturgische Feier zum Übergang in die Nacht und zur Nachtwache. Die Feier wird durch Elmar Lehnen und Romano Giefer mit Hilfe des Basilikachores der Basilikamusik Kevelaer musikalisch sowie von Wallfahrtsdirektor Pastor Gregor Kauling und Bastian Rütten textlich und liturgisch gestaltet. Die Marienbasilika wird zu diesem Anlass festlich illuminiert. Die Personenanzahl ist, wie zu jeder Messfeier, auf 150 Personen begrenzt.

Zum Abschluss der „Orgelwoche“ am Dienstag, 14. September, um 20 Uhr erwartet die Besucher noch ein besonderes Projekt in Form eines Konzerts. Dieses wird von Studenten des Studiengangs „Kirchenmusik“ der Hochschule Köln gestaltet und durchgeführt. Sie spielen unter anderem Werke von Bach und Dupré. Eintrittskarten können für neun Euro in der Basilika erworben werden.

Weitere Informationen sind auf den Social-Media-Kanälen und der Website www.kevelaer-tourismus.de der Wallfahrtsstadt zu finden.

