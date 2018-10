Kerken : Bänke bekommen Nummern für den Notfall

Kerken Auch in Kerken werden die Bänke mit einer Notfallbeschilderung versehen. Das entschied der Rat auf Antrag der BVK. Dafür müssen in den nächsten Monaten zuerst die GPS-Koordinaten erfasst und an die Rettungsleitstelle in Kleve weitergeleitet werden.

