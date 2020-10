Politik in Kerken : „Historische Einigung“ zwischen drei Kerkener Fraktionen

Politik in Kerken

Kerken Zu Beginn einer Wahlperiode sind verschiedene Entscheidungen zu treffen.

Von einer historischen Einigung in Kerken sprechen Ulrich Neffe für die CDU -Fraktion, André Beckmann für Bündnis 90/Die Grünen sowie Uwe Priefert für die SPD in einer gemeinsamen Erklärung. Für die nächste Wahlperiode 2020/2025 haben sich die Fraktionen von CDU , Bündnis 90/Die Grünen und SPD auf einen einheitlichen Listenvorschlag geeinigt. Ziel ist es, die zu wählenden Ausschuss-Vorsitzenden klar zu vereinbaren.

Zu Beginn einer Wahlperiode sind verschiedene Entscheidungen zu treffen. Zunächst steht die Wahl der beiden stellvertretenden Bürgermeister an. Die stehen nach dem gesetzlichen d‘Hondt-Verfahren der CDU mit ihren 14 Sitzen zu. Schnell war aber klar, dass das bisherige Team mit Renate Fürtjes (CDU) an erster und Hermann Heinemann (SPD) an zweiter Stelle weiter arbeiten soll.