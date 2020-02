Antrag für Kerkens Haushalt : BVK will Zuschuss für Stoffwindeln

Kerken Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) möchte Kerkener Familien, die ihre Kinder mit Stoffwindeln wickeln, einen finanziellen Zuschuss gewähren. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion für die Haushaltsplanungen gestellt.

„Eltern kennen die überquellenden, übelriechenden Mülleimer: Jedes Baby ,produziert’ in seinen ersten Jahren etwa eine Tonne Windel-Müll”, so BVK-Vorsitzende Patricia Gerlings-Hellmanns, selbst Mutter von fünf Kindern. „Eine Familie aus Aldekerk, die seit vielen Jahren ihre mittlerweile vier Kinder hauptsächlich mit Stoffwindeln wickelt, erläuterte uns in einem Gespräch, welche Vorteile das Wickeln mit Stoffwindeln hat.“ Wichtig ist dieser Familie besonders der Umweltaspekt. Den rund 4000 bis 5000 Einmalwindeln während der gesamten Wickelzeit stehen 20 bis 25 Stoffwindeln gegenüber. Diese können auch für weitere Kinder genutzt werden. So konnte die Familie ihren Restmüll auf ein Minimum reduzieren. „Familien, die mit Stoffwindeln wickeln, denken und handeln generell umweltbewusster und nachhaltiger. Die Familie versucht zum Beispiel weitestgehend auf Kunststoffverpackungen zu verzichten, keinen Trockner zu nutzen und verzichtet auf Feuchttücher.”