In Kapellen wird eine neue Kita gebaut Spatenstich im großen „Sandkasten“

Die sieben Kinder des St.-Georg-Kindergartens machten am Donnerstagmorgen große Augen, als sie mit ihren kleinen Schaufeln und Bauarbeiterhelmen an der Baustelle für das neue Kitagebäudes in Kapellen ankamen. Ein großer Sandhaufen stand zum Spielen parat. Doch vorher musste der offizielle Teil erledigt werden. Zusammen mit Bürgermeister Sven Kaiser, dem zuständigen Beigeordneten Markus Grönheim, dem Geschäftsführer der Gelderner Baugesellschaft, Thomas Mutz, der Projektleiterin Jutta Kentgens-Rauer, der Kitaleiterin Sabine den Drijver und der Leiterin des katholischen Kita-Verbands in Geldern, Elke Neuhaus, wurde der erste Spatenstich gemacht. Nach dem kurzen Fototermin, konnten die kleinen Bauarbeiter dann endlich im wohl größten „Sandkasten“ Kapellens spielen.