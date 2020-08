Leader-Kooperationsprojekt : Umweltprojekt in St. Bernardin geht weiter

Umweltprojekt in St. Bernardin geht weiter

GELDERN Die Finanzierung ist gesichert. Im Schaubauerngarten in Kapellen betreut Sabine Kotzan auch künftig Aktionen mit einem inklusiven Ansatz.

„Mit dem Projekt ist es gelungen, ein brandaktuelles und wichtiges Themenfeld in der Region zu verorten und niederschwellig erfahrbar zu machen. Frau Kotzan, die Projektstelleninhaberin beim Nabu, begleitet die Projektumsetzung mit ganz viel Sachverstand und vor allem immer nah am Menschen. Ein absoluter Mehrwert für Interessierte aller Altersgruppen und eine große Bereicherung für Schulen und Kindergärten in der Region“, erklärt Beate Pauls, eine der beiden Regionalmanagerinnen des Projektes.