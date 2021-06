Kriminalität im Gelderland : Mehr Baustelleneinbrüche – Täter fühlen sich sicher

Gelderland Die Einbrüche auf Baustellen haben in jüngster Zeit zugenommen. Manche Gelände sind leicht zugänglich. Von einem Trend will die Polizei aber nicht sprechen.

Die Täter kamen irgendwann in der vorigen Woche vermutlich in der Nacht. Und sie machten reichlich Beute. Gleich zwei Einbrüche auf Baustellen in Geldern meldete die Polizei am Dienstag. Im Gewerbegebiet am Pannofen stahlen die Einbrecher aus einem Baucontainer das etwa 15 Meter lange Stromversorgungskabel des Containers und zapften etwa 20 Liter Diesel aus dem Tank eines Radladers. Auf einer anderen Baustelle an der Bundesstraße 9 stahlen die Einbrecher den sogenannten Grubenlöffel eines an der Einmündung zum Nuylenweg abgestellten Minibaggers und zapften außerdem Diesel aus dem Tank eines anderen Baggers ab.