Gut zu wissen : Mülltonnen werden getauscht: Das müssen die Issumer wissen

Issum 2022 wird in der Gemeinde die Firma Schönmackers als Müllabfuhrunternehmen tätig. Deshalb gibt es für den Wechsel der Abfallgefäße einiges zu beachten.

In Kürze werden in der Gemeinde Issum neue Abfallbehälter für Rest-, Bio- und Papierabfall aufgestellt. Grund dafür ist die Neuausschreibung der Abfallentsorgung. Die Firma Schönmackers hat den Zuschlag erhalten und wird ab 2022 die Abfallentsorgung im Auftrag der Gemeinde Issum durchführen. Alle Haushalte erhalten bis Ende Dezember 2021 neue Abfallgefäße in den bisher genutzten Größen und Mengen.

Für eine reibungslose Entsorgung müssen die bisherigen Behälter bis zur letzten Leerung weiter verwendet werden. Im Einzelfall bedeutet das: Papierabfallgefäße müssen bis zur letzten Entleerung am 15. Dezember, Restabfallgefäße bis zum 27. Dezember und die Bioabfallgefäße bis zum 31. Dezember genutzt werden. Nach der letzten Leerung laut Abfallkalender müssen die neuen Behälter der Firma Schönmackers benutzt werden. Die erste Entsorgung erfolgt von Schönmackers ab Januar 2022. Die genauen Termine können dem Abfallkalender, der im Dezember an alle Haushalte versandt wird, entnommen werden.

Der Abzug aller alten Abfallgefäße erfolgt durch die Firma Drekopf. Die Abfalltonnen, 60- bis 240-Liter-Behälter, müssen am 17. Januar um 6 Uhr zur Abholung am Straßenrand, leer bereitgestellt werden. Alle Abfallcontainer, 770 bis 1100 Liter, müssen nach der letzten Leerung am Straßenrand bleiben. Sie müssen so lange am Straßenrand stehenbleiben, bis sie eingesammelt sind. Behälter, die beim Abzug befüllt vorgefunden werden, bleiben stehen und müssen vom Bürger selbständig in das Gefäß vom neuen Entsorger umgefüllt werden. Deswegen: Nach der letzten Leerung dürfen die alten Behälter nicht wieder befüllt werden. Es müssen die neuen Behälter der Firma Schönmackers benutzt werden.