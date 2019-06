Handwerk und Denkmal : Stippvisite bei der Herrlichkeitsmühle

Issum Das historische Bauwerk ist mittlerweile über 250 Jahre alt. Die Besucher konnten sich am Pfingstmontag über die ausgefeilte Technik informieren und die Atmosphäre genießen.

Zusammen mit seinem Vereinskollegen Paul Koenen führte er am bundesweiten Mühlentag zahlreiche Besucher in Kleingruppen durch die verschiedenen Etagen des historischen Bauwerks. Leider spielte am Pfingstmontag der Wind nicht mit. Das laue „Pfingstmontags-Lüftchen“ war nicht stark genug, um die speziell für den Feiertag bespannten Flügel in Bewegung zu setzen. „Eine Windstärke von zweieinhalb bis drei ist ideal“, informierte Koenen. „Es darf weder zu viel, noch zu wenig Wind herrschen“, ergänzte er. Brinkmann und Koenen erklärten während der Besichtigung die technische Funktionsweise der im Jahr 1768 erbauten Issumer Mühle.