Coronavirus stoppt Brauchtum : Issum und Sevelen ohne Martinszug

Issum Den Komitees ist das Risiko wegen der Corona-Pandemie zu groß, deswegen sagen sie die traditionellen Herbstveranstaltungen jetzt ab.

Betroffen hiervon sind die Martinszüge in Sevelen am 10. November und in Issum am 12. November sowie auch die Haussammlungen in den Ortsteilen Issum und Sevelen und die anschließenden Feierlichkeiten in den jeweiligen Einrichtungen. „Wir waren uns alle bewusst, dass das nicht zu stemmen ist“, erläuterte Angela Maes, Schriftführerin vom St. Martinskomitee Issum, die Beschlusslage auf Anfrage. In beiden Ortschaften werde der Martinszug immer von vielen Zuschauern verfolgt. Die Kontakte seien im Falle einer Corona-Infektion nicht nachvollziehbar.