Gutes tun im eigenen Ort : „Christkind Aktiv“ hilft Menschen in Not in Issum und Sevelen

„Christkind Aktiv“ hilft Menschen in Not in Issum und Sevelen

Issum/Sevelen Mit dem Ausfüllen einer „Christkind Aktiv“-Karte kann jeder Issumer und Sevelener Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas zu Weihnachten schenken.

Gerade in dieser schwierigen Zeit reicht das Einkommen bei vielen nur für das Nötigste. Für manche ist der finanzielle Rahmen so eng, dass auch an die Erfüllung kleiner Wünsche nicht zu denken ist. Die Gruppe „Christkind Aktiv“ in Issum und Sevelen möchte daher auch in diesem Jahr mithelfen, dass die Weihnachtsfreude in den Familien Wirklichkeit wird, die von Armut, Arbeitslosigkeit und anderen Schicksalsschlägen betroffen sind. Um die Bedürftigen sinnvoll zu beschenken, können alle, die mithelfen wollen, eine „Christkind Aktiv“ -Karte bekommen, auf der die Geschenkwünsche aufgeführt sind, und dann ein Päckchen packen. Bedürftige Personen und deren Geschenkwünsche werden anonym über verschiedene Caritaseinrichtungen, über die Kindergärten und Schulen und Kontakte der Seelsorger ermittelt.