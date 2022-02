Veranstaltung am 19. und 20. März : Planungen für Ostermarkt in Issum laufen

Issum Am 19. und 20. März soll es soweit sein. Die Veranstaltung findet unter freiem Himmel im Rathauspark statt. His-Törchen und das Haus Issum bleiben an den Tagen geschlossen.

Geplant ist er am Wochenende, 19. und 20. März. Die Aussteller stehen schon alle fest, es gebe keine freien Plätze mehr, die vergeben werden könnten, erklärt Vera Nabbefeld. Wegen Corona werden bei der Freiluftveranstaltung andere Regeln gelten als üblich. Um den Begegnungsverkehr der Besucher zu vermeiden, wird über eine Einbahnstraßenregelung nachgedacht. Das sei im Rathauspark gut möglich, so die Tourismusbeauftragte. Natürlich bleiben die aktuellen Corona-Regeln abzuwarten, ob etwa 2G gilt und wie es mit Einlasskontrollen aussieht. „Eventuell werden wir den Einlass kontrollieren oder zumindest Stichproben machen, je nachdem, was noch nötig ist“, so Vera Nabbefeld. Momentan gehe man noch davon aus, dass es eine Maskenpflicht geben wird (Gastronomie natürlich ausgenommen). Geplant wird mit allen Eventualitäten, aber das Wichtigste sei: Es wird wieder geplant.