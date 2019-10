Issum : Mit Motorroller gegen Mülltonne gefahren

Issum Einen Schwerverletzten hat es bei einem Unfall am Freitag in Issum gegeben. Das Opfer ist 19 Jahre alt. Laut Polizei fuhr gegen 7.20 Uhr ein 62-Jähriger aus Kevelaer mit seinem Motorroller den Radweg an der Weseler Straße in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Alpen.

