Nacht der offenen Gotteshäuser : Ungewohnte Einblicke in das kirchliche Leben nehmen

Bei der Nacht der offenen Gotteshäuser am 27. September geht es auf Reise zu vier Plätzen. Das jüdische Bethaus, katholische, evangelische Kirche und die Christliche Gemeinde sind dabei.

Das jüdische Bethaus ist die erste Station. Angelehnt an das Thema wird es um das jüdische Neujahrsfest „Rosch Haschana“ gehen. Erfahrungsgemäß ist in der kleinen, ehemaligen Synagoge immer sehr viel los. Das Gebäude ist klein, so dass viele draußen vor den Fenstern gespannt mitverfolgen, was drinnen erzählt wird. Die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück wird in „ihrer“ Kirche an das Reformationsjubiläum anknüpfen. Es geht um die Idee, dass die Kirche sich immer reformieren muss, einfach, weil sich die Lebenswelt und Bedürfnisse der Menschen ändern. Verbunden damit ist aber auch die Frage nach der Angst und Unsicherheit. „Ich merke gerade, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich auf Neues einzustellen“, sagt Yvonne Brück. Aktuell ändere sich sehr viel in der Kirchenlandschaft. Dass es immer weniger Pfarrer und dafür mehr Laien gibt, zum Beispiel, dass sich der Pfarrbild verändert und Pfarreien zusammenwachsen, sich Aufgabenfelder verändern. Aber auch in einer Gemeinde selbst, kann es plötzlich „anders“ werden, etwa wenn sich die Altersstruktur ändert, wenn viele junge Familien in eine Kirche kommen. Was macht das mit einer Gemeinschaft? „So wie sich Gesellschaft verändert, verändert sich auch Gemeinde. Ich finde, da muss Kirche, wenn sie aktuell bleiben möchte, mitgehen“, sagt Yvonne Brück. Dabei darf sie nicht ihre Basis verlieren. Darum wird es in der Christlichen Gemeinde gehen. Wolfgang Louis hat sich Gedanken zu dem Text aus dem Römerbrief gemacht. In Kapitel 12 Vers 2 heißt es: „Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet ist.“ Der gemeinsame Glaube verbindet alle vier Stationen. Zum Umdenken, Mitdenken, ins Gespräch kommen oder einfach auch nur Verweilen lädt der Abend ein.