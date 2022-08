Es wird sehr musikalisch : Herongen freut sich auf die Sommerkirmes

Herongen Der Musikverein feiert sein 70-jähriges Bestehen nach. Festkettenträger ist Peter Birken, die Adjutanten sind Guido Birken und Andreas Tissen.

Am Freitag, 26. August, wird es zur Einstimmung ab 20 Uhr eine Kirmes-Party mit Liveband in der Bürgerhalle an der Leuther Straße geben. Am Samstag findet um 17.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst in der St.-Amandus-Kirche statt. Direkt im Anschluss erhält Peter Birken in der Kirche von seinem Vorgänger Manfred Schneickert durch die Vorsitzende der Geselligen Vereine, Annemarie Fleuth, die Festkette. Dem schließt sich die Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche an. Die Geselligen Vereine gedenken so ihrer verstorbenen Mitglieder. Um 20 Uhr startet die Sommerparty mit der Band „Treasure“ in der Bürgerhalle.