Tourismus in Straelen : Herongen möchte mehr Info-Tafeln

Herongen Die Hinweise auf Attraktionen und Geschichte sollen mehr Besucher in die Ortschaft locken. Für entsprechende Fördermittel müssen Anträge gestellt werden.

Es war einmal. „Als das Schulzimmer der ehemaligen Heronger Kaplanei, Kirchplatz Alte Kirche, Mitte des 19. Jahrhunderts zu klein wurde, entschloss man sich 1845 zum Bau einer neuen Schule am Markt. Bis 1930 wurden die Heronger Kinder im Schulgebäude am Markt unterrichtet.“ So steht es unter der in kindlichen Lettern gestalteten Überschrift „Die dritte Heronger Schule: Marktplatz“ auf einer Tafel am Heronger Markt. Dort, wo das alte Schulgebäude einst stand, bevor es 1982 abgerissen wurde.