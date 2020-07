Aktion in Herongen : Flugblatt unterstützt Heronger Händler

Aktion in Herongen

Herongen Die seit März aktive Nachbarschaftschallenge hat eine neue Initiative gestartet. Ein Flyer weist auf das breite Angebot in den Geschäften hin. Die Corona-Pandemie hat im Dorf auch einen positiven Effekt: Der Zusammenhalt ist gewachsen.

Die Heronger waren schnell. Schon am 13. März, kurz nach Beginn des Corona-Lockdowns, riefen sie eine Nachbarschaftschallenge ins Leben – mit Einkaufshilfen, „Seelenwärmertelefonaten“, Besuchen bei Alten. Der Verlauf der Pandemie erlaubte hierzulande Lockerungen. Doch die Nachbarschaftschallenge in der Straelener Ortschaft ist nach wie vor aktiv. Jetzt hat sie einen Flyer unter dem Motto „Herongen, alles was ein Dorf braucht“ herausgegeben.