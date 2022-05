Feuerwehreinsatz in Hartefeld : Feuer in Hartefelder Mehrfamilienhaus

Hartefeld Das Feuer breitete sich über zwei Etagen bis in den Dachstuhl aus. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

An der Hartefelder Dorfstraße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Um 16.42 Uhr ging der Notruf in der Leitstelle ein. Als die Feuerwehr in Hartefeld eintraf, hatten sich die drei dort gemeldeten Familien bereits in Sicherheit gebracht.