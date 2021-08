Klassik in Geldern : Konzert für zwei Orgeln in St. Maria Magdalena

Hans-Jakob Gerlings (l.) und Dieter Lorenz spielen gemeinsam. Foto: Veranstalter

Geldern In Gelderns Pfarrkirche treten am 4. September Hans Jakob Gerlings (Truhenorgel) und Kantor Dieter Lorenz (Hauptorgel) mit Werken von Soler, Piazza, Terreni und Blanco auf.

Nach der langen coronabedingten Zwangspause wird die Konzertreihe an St. Maria Magdalena fortgesetzt. Am Samstag, 4. September, um 19.30 Uhr erklingt Musik für zwei Orgeln. Es spielen an diesem Abend Hans Jakob Gerlings (Truhenorgel) und Kantor Dieter Lorenz (Hauptorgel). Es handelt sich dabei um eine sehr seltene Klangkombination. In dem Konzert erklingen Werke von Soler, Piazza, Terreni, Blanco und anderen Komponisten.

Hans-Jakob Gerlings, geboren in Aldekerk und schon seit mehr als 25 Jahren mit Kantor Dieter Lorenz freundschaftlich verbunden, studierte einst Kirchenmusik in Aachen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des A-Examens schloss sich für ihn ein weiteres Studium am Institut für Alte Musik der Hochschule der Künste in Bremen an. Als Organist und Cembalist tritt Gerlings in verschiedenen Ensembles für Alte Musik auf. Sein Ensemble „Ventus Zyphyrus“ gewann im Juni des Jahres 2002 den ersten Preis beim „Alte-Musik-Treff“ in Berlin. Seit August 2001 ist Gerlings Kantor an der Stadtpfarrkirche St. Agatha in Dorsten.

Wegen der besonderen Situation gibt es für das Konzert keine Eintrittskarten bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Wer gerne das Konzert besuchen möchte, meldet sich bitte im Vorfeld per E-Mail an kantorlorenz@online.de oder per Telefon unter 02831 1324709. Dort können die Kartenwünsche mit Nennung von Name und Adresse (Preis zwölf Euro/Schüler und Studenten sechs Euro) angegeben werden. Ein Anrufbeantworter steht auch zur Verfügung. Die Verantwortlichen des Förderkreises setzen sich dann mit den Kartenbestellern in Verbindung. So ist die Nachverfolgbarkeit der Konzertbesucher geregelt. Die Bezahlung der Eintrittskarten erfolgt per Rechnung mit anschließender Überweisung oder an der Abendkasse. Für alle Besucher gilt die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen).

