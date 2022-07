Geldern : Große Sprünge auf der Bollwerk-Rampe

Hanneke Hellmann und einige Skater informierten über die Veranstaltung am 30. Juli. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Seine 23. Auflage erlebt am 30. Juli der Skate- und BMX-Contest in Geldern. Dabei werden die besten Fahrer aus dem Kreis Kleve ermittelt. Profi Tobias Freigang aus Wachtendonk gehört zur Jury. Der Tag endet mit viel Musik.

Skaten, BMX fahren oder mit dem Scooter Tricks auf den Rampen des Gelderner Skateparks vorführen. Jeder, der sich traut, kann am Samstag, 30. Juli, am Bollwerk am 23. Skate- und BMX-Contest teilnehmen. An diesem Tag werden die besten Fahrer des Kreises gekürt. Wer nicht selbst teilnehmen möchte, kann sich hier jedoch auch wohlfühlen. „Wir haben für ausreichend Essen und Trinken gesorgt, und es gibt eine große Bühne“, verrät Beni Mönks vom Gelderner Skate- und BMX-Verein „Auf Achse“, der die Veranstaltung auch mitorganisiert hat.

Eröffnet wird der Wettbewerb von einer Gelderner Streetdance-Gruppe um 14 Uhr, und ab 13 Uhr können sich Teilnehmer für die drei verschiedenen Kategorien anmelden. „Seit 1996 findet der Wettbewerb hier in Geldern statt, dann wurde 2018 der Skatepark umgebaut, und es kam Corona. Wir hatten drei Jahre Pause, und freuen uns umso mehr, dass es endlich wieder stattfinden kann“, erklärt die Vorsitzende des Vereins „Auf Achse“, Hanneke Hellmann.

Um 14 Uhr beginnt die Veranstaltung mit dem BMX-Contest. Die Teilnehmer fahren 45 bis 90 Sekunden und haben zwei Anläufe, um ihren besten Trick zu präsentieren, aus dem sich anschließend die Platzierung ergibt. Als Kommentator fungieren und mit in der Jury sitzen wird Tobias Freigang. Der 27-jährige Wachtendonker ist ein absoluter Profi. „Ich bin wettbewerbsaktiv, werde gesponsort und war sogar bei der Weltmeisterschaft in China“, erzählt er. Er nimmt selbst jedoch nicht am Contest teil und lässt den Kindern den Vortritt. „Das Ganze ist auch etwas mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander. Es geht um die Gemeinschaft, wir wollen eine Wiedervereingung und ein Treffpunkt für Freunde sein“, erzählt Hanneke Hellmann. Das Zwischenmenschliche sei ihr sehr wichtig. „Außerdem würden wir Jüngere gerne motivieren“, erzählt sie weiter.

Eine Stunde später, um 15 Uhr, zeigen die Skater, was sie drauf haben. Was das Alter betrifft, gibt es keine Voraussetzungen oder Bedingungen. Von zehn bis über 30 sind alle Altersgruppen vertreten. Im Schnitt sind die Teilnehmer des BMX-Contests zwischen 14 und 25. Die Scooter-Fahrer sind jedoch die Jüngsten und beginnen um 17 Uhr damit, ihre Tricks vorzuführen.

Für die musikalische Untermalung des Wettbewerbs ist DJ Kaiserklang verantwortlich. „Ich bin schon seit über 20 Jahren DJ und habe viel in der Gelderner E-Dry aufgelegt und in ganz Deutschland neben großen Künstlern schon gespielt“, erzählt der Sevelener, der mit bürgerlichem Namen Marcel Keiserklang heißt.