Mehr Messen an den Feiertagen : 68 Weihnachtsgottesdienste in Geldern

Volle Kirchen darf es dieses Jahr an Weihnachten nicht geben. Stattdessen werden eine Vielzahl kleinerer Gottesdienste organisiert. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Die Pfarrei St. Maria Magdalena hat ein breites Angebot geschaffen, um den Menschen in der Stadt den Kirchenbesuch zu ermöglichen.

Von Christoph Wegener

In der Weihnachtszeit sind die Holzbänke in den Kirchen traditionell deutlich voller als normalerweise. Alleine an Heiligabend strömen jedes Mal über 1800 Menschen in die St. Maria Magdalena Kirche in Geldern. 2020 ist es aufgrund des Corona-Virus jedoch undenkbar, dass die Kirchenbesucher dicht an dicht zusammen sitzen und sogar freiwillig an den Seiten stehen, um die Weihnachtspredigt live mitzuerleben.

Deswegen haben die Verantwortlichen der Pfarrei St. Maria Magdalena in einem mühsamen Prozess ein Programm für die Feiertage ausgearbeitet, das allen Geldernern den Gottesdienstbesuch ermöglichen soll. Es fußt auf drei verschiedenen Säulen: „Als erstes haben wir die Anzahl der Gottesdienste deutlich vervielfacht“, berichtet Pfarrer Arndt Thielen. „Insgesamt kommen wir auf 68 verschiedene Veranstaltungen, die an den Weihnachtstagen angeboten werden.“

Info Informationen zur Anmeldung Registrierung Wie und wo man sich für die verschiedenen Weihnachtsgottesdienste registrieren kann, wird sowohl im Pfarrbrief, als auch auf www.st-mariamagdalena-geldern.de einsehbar sein.

Den Anfang machen an Heiligabend die Krippengänge. Sie werden von ungefähr 10 bis 12 Uhr in allen Kirchen außer Lüllingen angeboten und erfordern keine Anmeldung. Familien mit Kindern passieren auf ihrem Weg vom Kircheneingang bis zur Krippe verschiedene Stationen, an denen die Kinder Bastelvorlagen und andere kleine Überraschungen mitnehmen können. „Krippenfeiern sind ein sensibler Punkt. Die Kinder bleiben nicht sitzen, ihre Eltern müssen hinterherlaufen und die Großeltern sind auch oft mit dabei“, erklärt Friedhelm Appel, der Pastoralreferent in Geldern. „Deswegen haben wir es dieses Jahr anders gelöst, damit die kleinen Kirchenbesucher trotzdem nicht auf die Krippe verzichten müssen.“ Für die Kommunionkinder und ihre Familien werden anschließend am Nachmittag eigene Gottesdienste angeboten. Für die sogenannten „Kokis“ können sich nur sie anmelden.

Sowohl an Heiligabend, als auch an den anderen beiden Feiertagen finden zudem zahlreiche Weihnachtsmessen und Wortgottesdienste statt, die in allen acht Kirchen der Pfarrgemeinde angeboten werden. Sie dauern jeweils nur gut eine Stunde, da die Kirchen im Anschluss gelüftet und geputzt werden müssen. Die Anmeldung für die Gottesdienste erfolgt nicht im Gelderner Pastoralbüro, sondern wird jeweils vor Ort bei den jeweiligen Kirchen am ersten und zweiten Adventssonntag möglich sein. „In Pont zum Beispiel wird im Anschluss an die Adventsgottesdienste ein Anmeldetisch aufgebaut“, berichtet Appel. Auf welche Weise man sich genau für die anderen Kirchen registrieren kann, wird in einem Pfarrbrief vor dem ersten Advent erklärt. Jeder kann sich nur für einen Weihnachtsgottesdienst anmelden und es wird darum gebeten, sich, wenn möglich, mit vielen Familienmitgliedern für einen Termin zu registrieren. „In die St. Maria Magdalena passen nur etwa 85 Einzelpersonen. Wenn viele Familien am Gottesdienst teilnehmen, erhöht sich die Kapazität dagegen auf gut 160“, erklärt Thielen.

Genügend Platz bietet die zweite Säule des diesjährigen Weihnachtsprogrammes: Am zweiten Weihnachtstag wird ab 17 Uhr auf dem Marktplatz in Geldern ein ökumenischer Singgottesdienst gefeiert. Eine Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. Für feierliche Stimmung unter freiem Himmel sollen ein Posaunenchor und ein Organist sorgen.

Die dritte und letzte Säule baut auf digitale Inhalte. So wird der erste Pfarrbrief im Advent den Ablauf eines Online-Gottesdienstes, verschiedene Gebete und Lieder sowie einen Link enthalten, der auf eine Webseite mit vorher aufgenommenen Videos führt. „Wir bereiten unterschiedliche Sachen wie Kirchenlieder, eine Weihnachtspredigt und Szenen aus der Weihnachtsgeschichte vor“, sagt Heiner Dresen, der den digitalen Gottesdienst mit organisiert. „Zum Beispiel planen wir eine Zoom-Konferenz zwischen den Hirten nachzustellen.“

Das umfangreiche Kirchenprogramm ist nach Pfarrer Thielen nur dank der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer umzusetzen. „Von dem Ordnungsdienst, über die Leiter der Wortgottesdienste, bis zu den Reinigungskräften, zeigen alle während der drei Feiertage vollen Einsatz“, sagt er. „Ohne sie könnten wir den Menschen in Geldern jetzt an Weihnachten niemals so viele verschiedene Angebote machen.“

