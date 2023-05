Digitale Dokumentation Lise-Meitner-Gymnasium verabschiedet sich vom Klassenbuch

Es gibt ein paar Dinge, die wohl die meisten Menschen mit ihrer Schulzeit verbinden: Tafeln, Kreide und das Klassenbuch, in dem akribisch festgehalten wurde, was im Unterricht passierte, wer zu spät gekommen war und wer seine Hausaufgaben nicht hatte. Einen Eintrag ins Klassenbuch – das gibt es am Lise-Meitner-Gymnasium immer noch. Allerdings wird dieser nicht mehr mit Tinte auf Papier ausgeführt, sondern in digitaler Form auf WebUntis.