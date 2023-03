Neue Regelung in Geldern beschlossen Vereine können Hallen auch in den Ferien nutzen

In dem Antrag des Stadtsportverbandes hieß es: Der Stadtsportverband Geldern beantragt, die Nutzung der städtischen Turnhallen in den Schulferien, außerhalb der Schließzeiten für die Grundreinigung und notwendige Sanierungsarbeiten, durch die Vereine grundsätzlich zu ermöglichen und die Satzung für die Benutzung von stadteigenen Schulräumen und Sporthallen entsprechend zu aktualisieren. In der Begründung wurde angeführt, dass das Ergebnis einer Bedarfsanalyse gezeigt habe, dass die Nutzung der Turnhallen in den Schulferien für die Vereine zur Sicherstellung des Sportbetriebes von großer Bedeutung sei.