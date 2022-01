Bahnstrecke in Geldern : Störung im Zugverkehr

Angestellte der Bahn waren Dienstag am Bahnübergang Holländer See. Sie besprachen die nächsten Modernisierungsschritte der Strecke. Foto: Klatt

Geldern In Geldern waren am Dienstag drei Bahnübergänge defekt. Die Reparaturarbeiten dauerten rund vier Stunden. Das führte zu Verspätungen.

Zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr ist es am Dienstagmorgen zwischen Weeze und Geldern gekommen. Die Ursache waren nach Auskunft einer Bahnsprecherin technische Störungen an drei Bahnübergängen in Geldern, und zwar am Dreihöfeweg, an der Kapellener Straße und am Herringsweg. Die schadhaften Teile wurden durch Techniker ausgetauscht beziehungsweise repariert. Während der rund vier Stunden dauernden Arbeiten mussten die Züge „auf Befehl“ fahren. Das heißt: Sie näherten sich den betroffenen Übergängen langsam, warteten und fuhren erst nach Anordnung durch das Stellwerk und nach Bestätigung dieser Anordnung langsam über den Übergang. Das führte zu Verspätungen. Etwa um 9.30 Uhr waren alle Störungen beseitigt.