Ausbildungsmessen in Geldern und Kevelaer Tipps für erste Schritte ins Berufsleben

Geldern/Kevelaer · Am Wochenende konnte sich Jugendliche beim Berufe-Speed-Dating am Gymnasium in Kevelaer und beim Tag der Ausbildung am Berufskolleg Geldern informieren, wie es nach der Schule für sie weitergehen kann.

29.01.2023, 17:00 Uhr

Im Berufskolleg Geldern traf der frühere Obermeister der Tischler-Innung des Kreises Kleve, Heinz-Josef van Aaken, zufällig auf Bianca Mulder, die 1992 ihre Ausbildung in seiner Schreinerei machte. Diesmal brachte sie Tochter Loreen mit. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Anastasia Jakimowicz