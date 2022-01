Klassik in Geldern : Arundos-Quintett eröffnet die Geistlichen Konzerte 2022

Das Arundos-Quintett gastiert am 30. Januar in Gelderns Pfarrkirche. Foto: Christian Palm/CHRISTIAN PALM

Geldern Das international besetzte Ensemble spielt das Auftaktkonzert der Reihe der Geistlichen Konzerte in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena.

Das Auftaktkonzert der 53. Reihe der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena findet am Sonntag, 30. Januar, um 17 Uhr in der Gelderner Pfarrkirche St. Maria Magdalena statt. Zu Gast ist das Arundos-Quintett. Das mit Anna Saha (Flöte), Yoshihiko Shimo (Oboe), Christine Stemmler (Klarinette), Lisa Rogers (Horn) und Yuka Maehrle (Fagott) international besetzte Ensemble hat seine künstlerische Heimat in Nordrhein-Westfalen gefunden, wo es seit 2020 eine auf drei Jahre angelegte Ensembleförderung des Landes erhält.

Mit seiner Bühnenpräsenz begeisterte das Quintett in zahlreichen Kammermusikreihen, zum Beispiel in der Kölner Philharmonie, im WDR-Funkhaus Köln und Beethovenhaus Bonn, auf Tourneen nach Spanien, Italien, Dänemark und Belgien sowie beim Rheingau Musik Festival. Das umfangreiche Repertoire reicht vom Klassiker Anton Reicha und Bearbeitungen aus der Romantik über die französische und deutsche Bläserkammermusik des 20. Jahrhunderts bis hin zu ganz aktuellen Kompositionen. 2020 schrieb das Ensemble einen Kompositionswettbewerb an deutschen Musikhochschulen aus, um auch den kompositorischen Nachwuchs für die Gattung des Bläserquintetts zu begeistern. Die Erweiterung des musikalischen Horizonts liegt dem Arundos-Quintett ebenso am Herzen wie eine abwechslungsreiche, kluge Gestaltung der Programme über Epochen und Stile hinweg. Im April wird seine Debüt-CD – unterstützt durch ein Stipendium der Kunststiftung NRW – unter dem Titel Origin beim Label audite erscheinen.

In dem Gelderner Konzert erklingen das „Adagio und Allegro für die Spieluhr“ von Beethoven, die „Petite Suite“ von Debussy, das „Quintett op. 43“ von Nielsen. Außerdem wird es mit dem Werk „NGOMA“ des Komponisten Maximilian Guth eine Uraufführung geben.