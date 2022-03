Reaktionen auf den Krieg : Gelderner Spendenaktion für Menschen in der Ukraine

Geldern Ein Bündnis mit direktem Kontakt in die Grenzregion hilft. Die Sachspenden können an mehreren Stellen abgegeben werden. Auch Geld als Unterstützung ist gern gesehen.

Die Spenden sollen in offenen Kartons am Mittwoch, 9. März, und am Donnerstag, 10. März, jeweils von 15 bis 20 Uhr am Waldfreibad Walbeck abgegeben werden. Dort werden die Spenden am Freitag, 11. März, auf einen Lkw verladen und nach Polen gebracht. Alle, die ihre Spenden nicht nach Walbeck bringen können, können diese am Mittwoch und am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr im Pfarrheim St. Maria Magdalena Geldern abgeben. Am Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern besteht die Möglichkeit zur Abgabe am Mittwoch und Donnerstag von 13 bis 15.30 Uhr.