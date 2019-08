Container aufgebaut : Mobile Klassen für Gesamtschule Geldern

Geldern Innerhalb von drei Tagen wurden an der Königsberger Straße 900 Quadratmeter Raum geschaffen.

„900 Quadratmeter Schule in drei Tagen!“ Mit diesem Satz lässt sich zusammenfassen, was sich aktuell an der Gesamt­schule Geldern tut. Nachdem bereits während der vergangenen Wochen zu beobachten war, dass eine Bodenplatte neben dem Schulgebäude gegossen wurde, trafen nun die mobilen Klassen per Lkw in Geldern ein und wurden sofort installiert.