Projekt in Geldern : Ein neuer Blick auf Gelderns Rathaus

Das rote Hauptgebäude der Gelderner Stadtverwaltung und die Villa Eerde aus der Vogelperspektive. Durch das Projekt will die Stadt nicht zuletzt als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Das Projekt „Verwaltung der Zukunft“ hat begonnen. Dabei will sich das Team der Stadtverwaltung beim Verhältnis untereinander und zu den Bürgern neu aufstellen. Die Einwohner dürfen sich an dem Prozess beteiligen.

Die organisatorische Umstellung, schätzt Gelderns Erster Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett, dürfte schnell klappen. Doch bis die nötigen Umbauten im Rathaus fertig sind, könnte es knapp fünf Jahre dauern. Denn eine andere Raumaufteilung in den Gebäuden am Issumer Tor wird eines der Ergebnisse des Projekts „Verwaltung der Zukunft“ sein, das die Stadt jetzt anstößt. Und bei dem die Meinung der Bürger gefragt ist.

Digitalisierung und Homeoffice nannte van Hees-Clanzett bei der Vorstellung des Projekts als wichtige Themen für alle Branchen, deren Bedeutung mit der Corona-Pandemie endgültig klar geworden sei. Schon vor Corona wurde im Rathaus eine Lenkungsgruppe für die Verwaltungsmodernisierung ins Leben gerufen. Das neue Projekt unter der Leitung von Sandra Cammaro und Guido Ingenbleek soll der Sache jetzt Schub verleihen.

Info Mitmachen bei der Ideenwerkstatt Was Öffentliche Ideenwerkstatt Wann Mittwoch, 17. August, ab 18 Uhr Wo Bürgerforum Geldern Anmeldung bis 10. August über das Terminportal https://pretix.eu/Geldern/Geldern/ Vorschläge Wer nicht zum Treffen kommen kann oder will, kann seine Vorschläge einsenden an meinrathaus@geldern.de

Den Mitarbeitern im Rathaus soll eine moderne Arbeitsumgebung geschaffen werden. Statt Ein-Personen-Büros kommt es nach Ansicht der Verantwortlichen darauf an, die Kommunikation der Kollegen untereinander zu fördern. „Menschen brauchen Austausch, Teamgespräche, auch den Flurfunk“, meint der Erste Beigeordnete. Die nötige Kommunikation sei mit den jetzigen Gegebenheiten nicht zu schaffen. Eine geänderte Raumaufteilung, bei der natürlich auch die Möglichkeiten zum separierten ruhigen Arbeiten bleiben sollen, werde tendenziell weniger Fläche beanspruchen.

Das Rathaus der Zukunft soll nicht zuletzt, Stichwort Fachkräftemangel, die Attraktivität der Stadt Geldern als Arbeitgeber hoch halten. „In unserer Verwaltung steht ein personeller Aderlass bevor“, spielt der Erste Beigeordnete auf die Tatsache an, dass die Angehörigen der „Baby-Boomer-Generation“ jetzt nach und nach Rentner werden. Für sie gilt es, frühzeitig junge Nachfolger zu finden.

Eine weitere wichtige Rolle in dem Projekt spielt laut Markus Grönheim, Beigeordneter für Arbeit, Soziales, Familie, Jugend und Integration, das Online-Zugangsgesetz (OZG). Das gilt ab 1. Januar, nimmt nach seiner Aussage aber schon im zweiten Halbjahr 2022 an Fahrt auf. „Das verändert das Zusammenspiel zwischen der Verwaltung und den Einwohnern“, ist Grönheim überzeugt. Viele Dienstleistungen würden künftig online angeboten, zum Beispiel der digitale Wohngeldantrag. Dabei müsse die Verwaltung darauf achten, auch die Bürger mitzunehmen, die mit Internet und Online nichts am Hut haben. Neben dem Innenverhältnis in der Verwaltung soll bei dem Projekt deshalb auch das Verhältnis des Rathaus-Teams zu den Bürgern und der Politik neu gestaltet werden.

Was wollen die Bürger von der Verwaltung? Was gibt es an Mehrwert? Was stellen sich Bürger und Gewerbetreibende von der Verwaltung vor? Diese und andere Fragen sollen laut van Hees-Clanzett untersucht werden. Anregungen holten sich die Gelderner bereits in den Niederlanden, unter anderem in Venlo und Venray, wo dieser Prozess bereits abgeschlossen ist.

Vorschläge der Gelderner Einwohner sind beim Projekt „Verwaltung der Zukunft“ ausdrücklich erwünscht. Dafür gibt es eine öffentliche Ideenwerkstatt, an der bis zu 150 Personen teilnehmen können (siehe Box). Moderiert wird sie vom Aachener Architekturbüro Hausmann, das in Geldern auch schon bei Schulthemen aktiv war. Laut Ingenbleek wird eventuell noch eine zweite Veranstaltung angeboten. „Wir wollen eine große Bandbreite mitnehmen.“ Vorschläge können auch direkt an die Projektleitung geschickt werden (siehe Box). „Einige Wünsche liegen uns schon vor“, sagt Sandra Cammaro über erste Einsendungen.