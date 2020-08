Geldern : Wieder Brand in alter Bushalle

Mit 70 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Foto: dpa/Marcel Kusch

Geldern In der alten Bushalle am Brühlschen Weg in Geldern ist es am Freitag erneut zu einem Brand gekommen. Der Alarm ging gegen 17 Uhr los. Rund 70 Feuerwehrleute rückten aus. Der Dachstuhl und der Technikraum des seit langer Zeit leer stehenden Gebäudes standen in Flammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Feuer hatte auch auf die benachbarte Vegetation übergegriffen. Ein weiteres Ausbreiten des Brandes konnte die Feuerwehr verhindern.