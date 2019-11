Dichter in Geldern : Lara Bodden gewinnt beim Poetry Slam

Geldern Themen in der Tonhalle waren Geschlechter-Klischees und tragikomische Bus-Begegnungen, die Frage nach der eigenen Realität sowie die Personifizierung der Politik. Klaus Thoms feierte mit 77 Jahren seine Slammer-Premiere.

„Wir haben diesen Abend ins Leben gerufen, weil sich hier in der Stadt so gar nichts in Richtung Poetry Slam tat, und der Erfolg gab uns recht“, erklärte Inge Ruhs, die Vorsitzende des Kunstvereins Gelderland. Die zahlreichen Besucher der vollbesetzten Tonhalle der Kreismusikschule gaben ihr mit viel Applaus Recht. Heutzutage gibt es eine blühende Poetry-Szene in der Umgebung. Erneut moderierte der extra aus Münster angereiste Jens Kotalla den Abend. Er brachte die Anwesenden mit Tierstimmen-Imitationen und Gebärdenapplaus in Stimmung.