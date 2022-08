Klassik : „Liebestrank“ als Oper im Espresso-Format

Zur Opernbühne wird am 9. August wieder die Unterführung am Gelderner Bahnhof. Foto: Stadt Geldern Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

Geldern An Gelderns Bahnhof erklingt das Werk von Gaetano Donizetti. Die Aufführung dauert ungefähr 90 Minuten. Eine Moderatorin erklärt die Einzelheiten des Stücks.

Eine Neuauflage der „Oper im Espresso-Format“ steht allen Musikfreunden aus Geldern und Umgebung am Dienstag, 9. August, bevor. Erneut lädt die Stadt Geldern in Kooperation mit dem Verein „Music to go“ und mit Unterstützung der Sparkasse Krefeld zum „Klassik Open Air“ am Gelderner Bahnhof ein.