Kleinkunst in Geldern : Kabarett-Show mit würzigem Themen-Mix

Die Comedians behandeln in ihrer Show auch tagesktuelle Themen. Foto: Kunstverein

Geldern „Nachgewürzt“ gastiert in der Liebfrauen-Aula. Die Show wurde mehrfach verschoben, jetzt können die Kabarettisten aus Oberhausen in Geldern auftreten.

Nach den wegen der Corona-Beschränkungen kulturarmen vergangenen Monaten traut sich der Kunstverein Gelderland wieder, Veranstaltungen durchzuführen. Die mehrfache verschobene Kabarettshow „Nachgewürzt“ ist jetzt für Sonntag, 13. Februar, ab 18 Uhr in der Aula in der Liebfrauenschule, Weseler Straße 15-17, in Geldern geplant. Einlass ist ab 17 Uhr, es gilt freie Platzwahl.

„Nachgewürzt“ ist eine freche tagesaktuelle Kabarett-Show aus Oberhausen mit einem Cocktail aus spritziger Comedy, unterhaltsamer Musik und tagespolitischen Pointen.

Comedians wie Benjamin Eisenberg, Matthias Reuter, Christian Hirdes und Marco Jonas Jahn sind mit von der Partie. Klammern sie das Thema Corona tagesmutig aus? Wie hat sich ihr Humor in den Zeiten der Pandemie verändert? Das witzelnde Ensemble kommt normalerweise alle zwei Monate zusammen, um den Oberhausener Gästen im Zentrum Altenberg Lachtränen in die Augen zu treiben. Echte Pottkinder also, die mit der Unterstützung ihrer Gäste lebenswichtige Themen ansprechen. Menschliche Angewohnheiten, tagesaktuelle Themen, Black-Metal-Bands, Strip Trivial Pursuit und vieles mehr sind Thema des Abends.

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Regeln durchgeführt. Es gilt die 2G+-Regelung; geboosterte Personen benötigen keinen aktuellen Test., der Nachweis muss mitgeführt werden. Ab der Einlassschlange besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, die auch während der Veranstaltung getragen werden muss. Dank der Größe der Aula und des eingeschränkten Sitzangebots kann räumliche Distanz gewährleistet werden. Gespielt wird ohne Pause.