Jugend und Beruf im Gelderland : Im richtigen Beruf landen

GELDERN Der Tag der Ausbildung wird im Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve zum 15. Mal veranstaltet. Mit 128 Ausstellern gibt es ein Rekordergebnis. Rund 3000 Besucher werden am Samstag im Nierspark erwartet.

Abheben, um dann im hoffentlich richtigen Beruf zu landen: Darum geht es beim mittlerweile 15. Tag der Ausbildung. Er findet im Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve statt und hat den Untertitel „Ready for Take off“ (Fertig zum Start). „In den vergangenen drei Jahren ist die Ausstellerzahl förmlich explodiert“, berichtet Schulleiter Andras Boland. Jetzt ist ein Rekordwert erreicht. 128 Aussteller werden sich am 25. Januar in den Klassenräumen des Berufskollegs im Nierspark präsentieren. Die Veranstalter rechnen mit rund 3000 Besuchern.