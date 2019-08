Von Chicken-Curry bis Mango-Lassi : Indisches Restaurant „Sagar“ eröffnet in Geldern

Geldern Ein würziges Chicken-Curry und danach ein erfrischendes Mango-Lassi, beides wird bald in den Räumen am Kleinen Markt, im Schatten der Gelderner Pfarrkirche serviert.

In den Räumen der ehemaligen Pizzeria „La Posata“ zieht ein indisches Restaurant ein. Sehr lange stand das Lokal leer, jetzt füllt es sich bereits langsam mit Leben. Die Speisekarte wird abwechslungsreich. „Indisch ist eine gesunde Küche durch die verschiedenen Gewürze“, sagt Gurpreet Singh, der Betreiber des Restaurants. Niemand müsse aber Sorge haben, dass etwas zu scharf sei. „Unsere Kellern werden alles genau erklären“, sagt er. Sein Team bringt jede Menge Gastronomieerfahrung mit. In Wasserburg gibt es das indische Spezialitätenrestaurant „Taj Mahal“, im bayrischen Traunstein das „Maharaja“. In Geldern wird das Restaurant „Sagar“ heißen. Auf Geldern sei man gekommen, weil die indische Küche hier noch gefehlt habe und das passende Ladenlokal frei war, so Singh, der 1993 von Nordindien nach Deutschland kam.