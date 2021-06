Freier Eintritt in Gelderner Bäder : Kinder dürfen in Ferien kostenlos schwimmen

Geldern Auf Antrag der CDU hat der Haupt- und Finanzausschuss der Regelung zugestimmt. 15.000 Euro stellt Kämmerer Thomas Knorrek dem Bäderverein zur Verfügung.

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Und was gibt es Schöneres, als sich mit Freunden zu treffen und gemeinsam schwimmen zu gehen. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre aus Geldern dürfen sich freuen: Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen, dass für sie der Besuch der Gelderner Bäder in der gesamten Ferienzeit kostenlos ist. Kämmerer Thomas Knorrek wird dafür überplanmäßig 15.000 Euro lockermachen. „Weil den Kindern in der Pandemie-Zeit so viel abverlangt wurde, wollen wir ihnen auf diesem Weg etwas zurückgeben“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Cools, der den Antrag auf den Weg gebracht hatte. Das Angebot gilt für alle Kinder und Jugendlichen, die ihren Wohnsitz in Geldern haben, und bleibt auf die Tageskarten beschränkt. Kinder und Jugendliche, die eine Jahreskarte besitzen, gehen leer aus. „Allerdings gilt die Jahreskarte auch außerhalb der Sommerferien“, so Cools. Von den Ferienpässen sei nach bisherigem Stand noch kein einziger verkauft worden, so Dezernent Helmut Holla nach Rücksprache mit dem Bäderverein. Die 15 Euro können sich die Kinder sparen.