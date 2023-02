Straßensperrrung in Geldern Kröten sind auf Wanderschaft

Sowohl der Schrankendienst als auch das Einsammeln der Tiere am Schutzzaun erfordert viele Helferinnen und Helfer. Für Unterstützung wären die Aktiven des Nabu daher dankbar. Gleichzeitig appelliert die Stadt Geldern an die Eigenverantwortung der Autofahrer. An bekannten Stellen, zum Beispiel auf der Vernumer Straße, und dort vor allem in der Nähe des Landwehrbaches, sowie am Grünen Weg, am Deckersweg, am Bartelter Weg, am Droyenweg und an der Waltersheide weisen Warnschilder auf wandernde Kröten hin. Doris Schreurs vom Bereich Umwelt, Klima und Mobilität bei der Stadt Geldern: „Vor allem Gewässer mit angrenzenden Waldgebieten sind wichtig für Amphibienpopulationen. Dazu gehören im Gelderner Stadtgebiet insbesondere die Fleuthkuhlen, der Heitkampsee und der Welberssee sowie kleine Gewässer an der Vernumer Straße, auf der Boeckelt und am Grünen Weg.“