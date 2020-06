Kostenpflichtiger Inhalt: Besonderes Bildungsangebot in Geldern : In den Ferien auf die Schulbank

Im Hintergrund die freiwilligen Lehrer. Vorne büffeln Laura Ritterskamp, Fabian Opschroef, Emily Windbergs, Adele Capra und Moritz Strothmann. Foto: Evers, Gottfried (eve)

GEldern Die Gesamtschule und die Realschule An der Fleuth in Geldern arbeiten zusammen. Für ihre Fünft- und Sechstklässler gibt es ab der kommenden Woche ein spezielles Lernangebot. Auch ältere Schüler sind dabei involviert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

Die Ferien haben begonnen. Sie werden in vielerlei Hinsicht anders sein. Der geplante Urlaub im Ausland fällt womöglich aus, und auch ein Besuch im Hallenbad bei Regenwetter ist zurzeit noch nicht in Sicht. Dafür sind die Freibäder offen, und auch die Schule freut sich auf viele Schüler. Denn an der Gesamtschule kommt es in diesem Sommer zur ersten „Summer School“. In Zusammenarbeit mit der Realschule An der Fleuth wird es ab der zweiten Ferienwoche ein tolles Angebot für die Jahrgangsstufen fünf und sechs beider Schulen geben.

Torben Sowinski, der stellvertretene Leiter der Realschule, erzählt, wie es zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist: „Als ich von Birgit Hartmann gefragt wurde, ob wir uns eine Kooperation vorstellen können, fand ich die Idee super. Denn das Konzept ,Schüler helfen Schülern’ ist zwar nicht neu, aber mir war klar, wir müssen was tun. Die Grundlagen dazu sind hier perfekt. Auch die Kollegen waren sofort begeistert. Allen voran Hiltrud Beckert. So können wir mit sieben Lehrern und drei Schulsozialarbeitern und einer Hausaufgabenhilfe an den Start gehen. Als wir dann unsere Neuntklässler gefragt haben, wer gerne mitmachen möchte, waren wir echt total erfreut. Denn 25 Schüler haben sich freiwillig gemeldet. Davon 21 Schüler der 9. Klasse, und sogar vier aus dem Abschlussjahrgang zehn. Innerhalb von zwei Wochen haben wir zusammen das Projekt gestemmt und alle Rahmenbedingungen abgeklärt. Wir freuen uns sehr auf diese Zeit.“

Info So läuft es in der Summer School Aufteilung In der zweiten Ferienwoche startet die Summer School in zwei Blöcken. Block 1 2. und 3. Ferienwoche montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr Block 2 4. und 5. Ferienwoche montags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr Schlüssel In Kleingruppen haben die Kinder dann eine 2-zu-1 -Betreuung. Das heißt, auf einen Gesamtschüler kommen zwei Betreuungspersonen. So können die Schüler auf die Verbesserungsprüfungen zum Schulbeginn vorbereitet werden. Das gilt für Gesamtschüler, die von einem Grundkurs (G-Kurs) in einen Erweiterungskurs (E-Kurs) möchten.

Auf der Seite der Gesamtschule sieht man die stellvertretende Leiterin Birgit Hartmann nicken, und ein Lächeln zieht sich durch ihr Gesicht. Sie hat den Stein ins Rollen gebracht. „Durch das Homeschooling in der Corona-Lockdown-Zeit haben wir gemerkt, dass wir einige Kinder verlieren. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Dass die Eltern im Homeoffice arbeiten und zwar da sind, aber natürlich auch ihre Arbeit erledigen müssen. Dass die Kinder alleine nicht so gut lernen können oder dass manche Kinder, bei denen Deutsch die Zielsprache ist, dann zu Hause oft nur die Muttersprache sprechen. Bei der Auswertung der Bausteine haben wir dann gesehen, dass die Lücken und Defizite größer wurden. Als der Präsenzunterricht wieder angelaufen ist, hat sich diese Befürchtung leider bestätigt. Diese Lücken wollen wir schließen. Meine Umfrage im Kollegium hat dann ergeben, dass viele bereit sind, auch in den Ferien mit den Kindern daran zu arbeiten. Uns war aber wichtig, dass nicht nur über die Lehrer zu bewerkstelligen, sondern in Kooperation mit älteren Schülern. Da wir natürlich an der Gesamtschule keine haben, kam die Idee mit den Schülern der Klassen neun der Realschule.“

Was aber sagen die Schüler dazu? ergs, Moritz Strotmann und Laura Ritterskamp sind in der 6e der Gesamtschule. Emilie Windbergs: „Ich gehe so halb freiwillig dahin. Meine Oma hat mich einfach angemeldet. Aber wir hatten ja mehr oder weniger schon sechs Wochen, in denen wir uns die Freizeit eigenständig einteilen konnten. Es sind ja auch nur ein paar Tage in den Ferien. Außerdem finde ich das Konzept gut, dass Jugendliche uns helfen. Die erklären die Sachen besser. Bei dem Punkt mit der Freizeit-Einteilung musste Moritz Strotmann sich räuspern. Er sagt: „Meine Mutter hat mich angemeldet. Ja, wir hatten zwar viel frei, aber ich musste im Homeschooling trotzdem viel lernen. Eigentlich bin ich gegen meinen Willen bei der Summer School angemeldet worden. Naja, ein bisschen freue ich mich auf die Atmosphäre. Allerdings ist mein bester Freund leider nicht dabei.“ Auch Laura Ritterskamp hat so ihre Erfahrung mit der Freiwilligkeit und der Anmeldung gemacht. „Bei mir ist die Anmeldung so halb freiwillig. Da wir ja jetzt in der 7. Klasse in die E- und G-Kurse eingeteilt werden, möchte ich mich schon auch verbessern. Das Konzept mit den Realschülern finde ich super. Die erklären einfach anders als ein Lehrer.“

Bei den „großen Schülern“ ist die Teilnahme durchweg freiwillig und mit viel Engagement verbunden. Wie bei Fabian Opschroers, er besucht die Klasse 9a der Realschule: „Als der Rektor mich gefragt hat, ob ich mitmachen will, habe ich sofort ja gesagt. Denn wenn ich da an mich und meine Freunde denke, weiß ich halt aus eigener Erfahrung, dass man zusammen einfach besser lernt. Vokabeln abfragen oder die Grammatikregeln noch mal wiederholen, ist so gleich viel einfacher. Dass ich in meinen Ferien etwas Freizeit opfere, finde ich völlig okay. Schließlich kann ich helfen, und vielleicht lernt man selber ja auch noch was.“ Auch Adele Capra (9c) möchte gerne helfen. Sie erklärt ihr Engagement so: „Ich habe im Homeschooling gemerkt, welche Probleme es macht, wenn man alleine lernen muss. Darum möchte ich den ,Kleinen’ helfen und sie dabei unterstützen.“ Dazu passend hat sich Birigt Hartmann sogar die Nutzungsrechte von zwei Zeilen aus einem „Ärzte“-Song für die „Summer School“ besorgt. In dem Lied „Deine Schuld“ heißt es: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“