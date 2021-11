Aktion gegen Corona in Wachtendonk : Eine Impfstraße im Autohaus

Ein Bild als Dank an Joachim (3.v.l.) und Jörg Erkens (2.v.l.) malte Stephanie van den Boom (l.). Sie überreichte es gemeinsam mit Karsten Langenberger (3.v.r.) sowie Anne und Johannes Wolfers. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Im Wachtendonker Car-Center Erkens gab es eine ungewöhnliche Aktion beim Kampf gegen Corona. Das Unternehmen und eine Hausarztpraxis arbeiteten dabei zusammen.

Manchmal geht es blitzschnell. „Um 8 Uhr kam der Anruf, um 13 Uhr stand die Impfstraße“, erinnert sich Dr. Karsten Langenberger. Nur wenige Stunden dauerte es, bis der Kampf gegen die Corona-Pandemie an einem in diesem Zusammenhang etwas ungewöhnlichen Ort gefochten werden konnte: in einem Autohaus in Wachtendonk.

Es handelt sich um das Car-Service Erkens im Gewerbegebiet Müldersfeld. Die Brüder Joachim und Jörg Erkens, letzterer Patient in der Gemeinschaftspraxis von Langenberger, sowie Anne und Johannes Wolfers machten die Mediziner Anfang Mai darauf aufmerksam, dass zwei Drittel der Belegschaft im Homeoffice arbeiteten und im Gebäude jede Menge Platz sei. „Ihr müsst nur den Impfstoff mitbringen“, sagten sie. Der Zufall wollte es, dass die Hausärzte am gleichen Tag mit dem Wachtendonker Bürgermeister ebenfalls über das Thema Corona-Impfung sprachen. „Das ist uns quasi in den Schoß gefallen“, sagt Langenberger über das Angebot der Autohändler.

Und schnell ergriffen die Ärzte die Gelegenheit beim Schopfe. Unterstützung bekamen sie von Stephanie van den Boom, die wegen der Pandemie in ihrem Studio für Tätowierungen und Kunstgewerbe ausgebremst war. Sie kümmerte sich um die Impfbücher, um die Desinfektion und bereitete die Patienten vor, während die Mediziner die Impfstoffe auf die Spritzen zogen und die Piekser in die Oberarme setzten.

Im Showroom warteten die Impflinge, bis sie im mit zwei Türen versehenen Besprechungsraum des Autohauses an die Reihe kamen. Dort wurden vier Impfkabinen eingerichtet. Flatterband teilte den Eingang. Langenberger: „Eine Mitarbeiterin hatte den Laden im Blick, es gab ein ausgeklügeltes Einbahnstraßensystem, das wenig Personaleinsatz erforderte.“

Anfangs dienstags und samstags, später einmal in der Woche öffnete die Impfstraße im Autohaus. In der Spitze bis zu 250 Menschen täglich bekamen vom Team der Gemeinschaftspraxis eine Corona-Spritze. Bis September lief die Aktion. Tausende von Patienten profitierten davon. „Gerade für Ältere war die Fahrt zum Impfzentrum in Kalkar doch ein Angang“, beschreibt Langenberger den positiven Effekt gerade für Senioren aus Wachtendonk.

Das Impfteam wurde mit Kaffee und Musik versorgt. Die Patienten seien entzückt gewesen, erinnert sich Anne Wolfers. Gerade die Männer hätten sich inmitten der glänzenden Karossen wohlgefühlt.

So wurde Car-Service Erkens zum Impf-Service 2021. So steht es auch auf dem großen Bild, das Stephanie van den Boom gemalt hat und das sie gemeinsam mit den drei Ärzten an die Gebrüder Erkens überreicht. Als Geschenk für das Engagement im Kampf gegen das Coronavirus.