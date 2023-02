Ornithologie in Aldekerk Zur Vogelpirsch in den Trockenraum

Wenn Conny Stickelbroeck (54) durch ihren Garten spaziert, bewegt sie sich fast andächtig. „Allein in dieser Stechpalme hier sitzen im Sommer bestimmt 30 bis 40 Sperlinge“, sagt sie und zeigt auf einen grünen Busch, an dem nur noch ein paar rote Beeren hängen. „Oder dort.“ Sie deutet auf einen Baum, an dem etwas kleines Braunes zwischen den Ästen hin und her hüpft. Nur für geübte Beobachter ist überhaupt zu erkennen, dass es sich um einen Vogel handelt. „Das ist ein Gartenbaumläufling“, sagt Stickelbroeck entzückt und lässt weiter den Blick schweifen. „Morgens ist es hier richtig laut, weil so viele Vögel kommen, aber ausgerechnet jetzt machen sie eine längere Mittagspause.“ Stickelbroeck sagt, sie freue sich schon auf den Frühling. Im März, April gehe es wieder los. Dann sei Balzzeit. „Das wird schön.“