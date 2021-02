Wachtendonk : Corona-Impfung im Haus Hagenland

Wachtendonk Lange haben Bewohner und Mitarbeiter im Haus „Im Hagenland“ in Wachtendonk auf die Impfung gegen das Coronavirus warten müssen. Jetzt haben vier Ärzte sie geimpft.

Lange haben sie warten müssen. Doch jetzt sind viele Senioren und Mitarbeiter vom Haus „Im Hagenland“ in Wachtendonk erleichtert. Allen voran Einrichtungsleiterin Christiane Bürkel-Caelers fällt ein großer Stein vom Herzen. Die ersten Corona-Impfungen sind geschafft. „Wir sind froh und dankbar, dass wir bisher vom Covid19-Virus verschont geblieben sind.“ Der Dank gehe vor allem auch an ihre Mitarbeiter, die trotz der schwierigen Situation durchgehalten haben und sich an die strengen Hygienemaßnahmen – wie beispielsweise die täglichen Testungen – gehalten haben, aber auch an die Bewohner und deren Angehörigen, die derzeit nur terminiert und nach negativ Abstrichen Ihre Lieben besuchen können. „Jetzt“, so hofft Bürkel-Caelers „sehe man durch die Impfung endlich ein wenig Licht am Ende des Tunnels und somit auf wieder mehr Normalität.“