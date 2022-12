Klassik in Wachtendonk Festliche Orgelmusik zu Neujahr in Wachtendonk

Hans-Peter Retzmanns musikalische Ausbildung umfasst das Studium im Fach Klavier und der Kirchenmusik in Aachen und Düsseldorf, wo er mit dem Kantorenexamen abschloss. Er führte seine Studien weiter in Theologie und im Fach Orgel an der Schola Cantorum in Paris bei Jean Paul Imbert sowie in Improvisation und Komposition bei Naji Hakim an la Trinité in Paris.