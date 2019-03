Geschichtskreis : Wankum hält seine Mundart lebendig

Mit einem Quiz begann die vom Geschichtskreis Wankum organisierte Mundartveranstaltung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WANKUM Der Geschichtskreis hatte zur munteren Kaffeerunde mit viel Platt in die Dorfstube eingeladen. Ein Quiz über „Oalde Sprüchskes op Plattdeutsch“ verlangte zum Start die volle Konzentration der Teilnehmer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Der Geschichtskreis Wankum ist rührig, wie der Blick auf den Terminkalender zeigt. Das Jahr ist durchgeplant mit Treffen, Ausstellungen, Sitzungen oder der Aufsicht in der Dorfstube, wenn sie für die Besucher geöffnet ist. Am Sonntagnachmittag stand jetzt die Pflege der Mundart im Vordergrund bei der munteren Kaffeerunde in der Dorfstube.

Der Spaß an der Gemeinsamkeit und vor allem am „Platt sprechen“ prägten den Nachmittag. Einmal im Jahr findet dieser Nachmittag statt. Entsprechend bereiten sich die Teilnehmenden auf das Treffen vor und ziehen so manche Geschichte „op Platt“ aus der Tasche. Nicht nur die „Vertellstöcksckes“ standen im Mittelpunkt. Heimat liegt auf der Zunge. „Wir sprechen auch Platt bei diesem Treffen, das meist zwei Stunden dauert“, so Heinz-Josef Naus vom Vereinsvorstand. Für ihn sind die verschiedenen Sprachgrenzen spannend. „In Straelen wird schon anders gesprochen als bei uns“, erzählt er.

INFO In der Dorfstube den Verein kennenlernen Treffen An jedem 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr treffen sich die Mitglieder des Geschichtskreises in der Dorfstube. Gäste sind willkommen.