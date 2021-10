Kunst in Straelen : Dreifacher künstlerischer Austausch

In einem Raum vor einigen ihrer Werke (v.l.): Arnhild Koppel, Ulrich Krämer und Ulla Herrmann. Insgesamt 53 Exponate sind in der Atelier-Galerie zu sehen. Foto: Klatt

Straelen „Halbes Ganzes“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Straelener Atelier-Galerie „Arn!ko+“. Gastgeberin Arnhild Koppel hat diesmal Ulla Herrmann und Ulrich Krämer eingeladen.

„Sehr schön, abwechslungsreich“. Dieses Urteil war immer wieder zu vernehmen am Samstagnachmittag während der Vernissage der neuen Ausstellung in der Straelener Atelier-Galerie „Arn!ko+“. Gastgeberin Arnhild Koppel trat dafür mit Ulla Herrmann aus Dortmund und Ulrich Krämer aus Essen in einen künstlerischen Gedankenaustausch. Herausgekommen sind 53 Exponate, die in den beiden Räumen und auf den Fluren im Erdgeschoss des Hauses Mühlenstraße 10 sowie im Garten zu sehen sind. „Halbes Ganzes“ hat das Trio als Titel gewählt.

Bei einem Treffen in Straelen überlegten sich die drei Künstler das Thema. „Dann haben wir per E-Mail unsere Gedanken hin und her geschickt“, berichtet Arnhild Koppel. Das habe, ergänzt Ulla Herrmann, rund drei Monate gedauert. Herausgekommen ist in der Tat Vielfalt: Stahlobjekte gesellen sich zu Keramiken, Malerei und Grafik ist vertreten. Einige passend erscheinende Stücke wurden aus dem Fundus geholt. „Hier wird gespielt mit den Teilen, dem Ausschnitt, mit der Hälfte“, heißt es von den Akteuren.

Info Ausstellung ist bis Ende November zu sehen Was Ausstellung „Halbes Ganzes“ Wer Ulla Herrmann, Arnhild Koppel und Ulrich Krämer Wo Atelier-Galerie „Arn!ko+“, Mühlenstraße 10, Straelen Wann Bis 28. November samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr sowie donnerstagnachmittags nach telefonischer Vereinbarung unter 0176 43760622 Finissage Sonntag, 28. November, 15 Uhr www.arnhild-koppel.de

Nicht umsonst taucht der Begriff „Fragment“ im Titel mancher Exponate auf. Etwa in Ulla Herrmanns dreiteiliger Serie „Kleiderfragmente“. Mit Acrylfarbe und Kreide hat sie Jacken, einen Knopf und eine Bluse in Violett, Braun und Schwarz aufs Papier gebracht. Noch weitere in dieser Technik gefertigte Kleiderfragmente sind von ihr zu finden, außerdem Kleider als Keramikobjekte. Arnhild Koppel hat eine Zusammenstellung von Bildern aus gemischtem Material „5 Fragmente“ genannt. Auf dem Acrylbild „Kalte Schulter“ zeigt sie just diesen Körperteil eines grauen Anzugträgers. Von ihr stammt auch, direkt hinter der Eingangstür an der Wand hängend, das titelgebende Werk „Halbes Ganzes“. Acrylfarbe, vorwiegend Blau, und Bast hat sie auf Leinwand kombiniert.

Manches ist bewusst halbiert, zum Beispiel bei Ulla Herrmanns „Gesichtern“. Frauenantlitze sind zum Teil von Wänden verdeckt. Arnhild Koppel arbeitet gerne mit in der Natur entdeckten Bruchstücken. So hat sie für „PO-OP“ eine kleine Astgabel mit Alufolie und Acrylfarbe versilbert. Der farbige Teil erinnert an durchtrainierte Hinterbacken. Bei „Jungfer“ hat sie ein Stück Birke mit Nägeln und Häkelspitzen versehen. Das liegende Objekt „Übergeben“ besteht aus einem Ast, einem Stück Eisen und Schlacke. „Ich gehe mit offenen Augen durch die Natur und nehme, was sie mir schenkt“, beschreibt sie. An einigen Exponaten ist die Reaktion der Künstler aufeinander augenfällig. Besonders bei den beiden großen Objekten „Die verlorenen Flügel“ von Arnhild Koppel und „Flügel vom flüchtenden Engel“ von Ulrich Krämer. Ihre Kombination aus zwei grau-weißen verholzten Blättern und Greifvogelfedern und seine schwarzen Stahlsäulen sind passenderweise in einem Raum platziert.